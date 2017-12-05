СМИ: В России падает производство хлеба‍

В России заводское производство хлеба в первые 10 месяцев 2017 года упало на 3,2 процента. В январе — октябре этого года в России было изготовлено около 5,6 млн т хлебобулочных изделий. За этот период цены на продукцию выросли на 4,2 процента — практически в пределах инфляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

В последние годы в стране наблюдается тенденция снижения промышленного производства хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в 2016 году оно составило почти 6,7 млн т, что меньше на 2,3 процента в сравнении с 2015 годом, отметили в министерстве.

Одной из причин сокращения объемов производства стало возрождение домашнего хлебопечения, считают в ведомстве. Также сокращение заводского производства связано с технологическими изменениями.