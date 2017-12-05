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Дмитрий Медведев проехался на «виртуальном» поезде по ВСМ из Москвы в Казань

Дмитрий Медведев проехался на "виртуальном" поезде по ВСМ из Москвы в Казань
16+
Фото: government.ru
Пока поезд набирал ход, премьеру презентовали будущую магистраль

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совершил виртуальную поездку в поезде по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, передает ТАСС.

Сообщается, что Медведеву на выставке «Транспорт России» предложили пройти в виртуальный поезд, курсирующий по этой магистрали, с помощью шлема виртуальной реальности.

Так, к нему подъехал поезд, двери открылись, после чего он прошел внутрь вагона. Пока поезд набирал ход, премьеру презентовали будущую магистраль.

На стенде Татарстана главе правительства рассказали, как в регионе жителей РТ стимулируют пользоваться велосипедами. Отмечается, что уже построено 80 км велодорожек, которыми можно пользоваться круглый год.

- Интересно. Весь мир ездит, это полезно, - отметил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД в 2018 году начнут строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Казань. Магистраль будет запущена до 2022 года. Скорость поездов будет достигать 400 км/ч.

Кстати

Согласно проекту, протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. На магистрали будут организованы остановки поездов через каждые 50-70 километров. Время пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. Общая стоимость строительства дороги превышает 1 триллион рублей. 

Люция Кашапова, 06.12.2017, 16:17
Тэги: ВСМ
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Комментарии

Прохожий06 декабря 2017, 16:25
Сидя в айфоне , видимо !
Недимон жжет...
0
7
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Горожанин06 декабря 2017, 16:26
Виртуальный Медведев прожигает реальные деньги.
Лучший комментарий
0
10
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ТатарчоноК06 декабря 2017, 16:29
Вместо Москва-Казань должно быть Москва-Колыма..
0
7
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Горожанин06 декабря 2017, 16:46
Весь мир ездит. А вы посмотрите и поиграйте. Ребята из СКОЛКОВО вам игрушек нарисуют. - это он хотел сказать.
0
6
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Горожанин06 декабря 2017, 17:07
Известный прожектер из Роснано профукал уже столько бюджетных денег и не спит на нарах до сих пор. А фамилия этого Дуремара - Чубайс.
0
6
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татарин06 декабря 2017, 17:09
Да уж прогресс очковтирательства на лицо скоростные поезда ,велосипедные дорожки в Казани где зима 4-5месяцев .займитесь реальными проблемами населения к примеру зарплатой достойной
0
6
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Горожанин06 декабря 2017, 17:14
Похоже ВСМ так и останется только в вертуальном исполнении, т.к. правительство так и не нашло спонсоров на этот проект.Он задумывался до крымнаш, когда нефтедоллары текли рекой.....
0
2
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нетатарка06 декабря 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Да уж прогресс очковтирательства на лицо скоростные поезда ,велосипедные дорожки в Казани где зима 4-5месяцев .займитесь реальными проблемами населения к примеру зарплатой достойной
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А меня убивает Олимпиада. Столько денег профукивают. На что? Пенсионерам помогите, тем же детям экскурсию в Питер организуйте или по тому региону, где живем. Не знают же дети своей страны! Так нет. Других вопросов нет, кроме как в медальки играться
0
2
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нетатарка06 декабря 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Вместо Москва-Казань должно быть Москва-Колыма..
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че так мелочиться
0
0
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Горожансто06 декабря 2017, 17:16
Димон был мальчиком виртуалом им и остался , как такой персонаж мог страной рулить ....
0
4
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Зуфар06 декабря 2017, 17:20
У нас в стране все виртуальное . Власть,благосостояние народа,рост экономики и зарплат, долго можно перечислять. Даже деньги вкладчиков банков оказались виртуальными.
0
3
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Татар егете06 декабря 2017, 17:20
Обленились совсем
0
1
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станислав логинов06 декабря 2017, 17:21
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom
0
0
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Горожанин06 декабря 2017, 17:28
ахаха виртуальный Медведев проехал на виртуальном поезде
0
1
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