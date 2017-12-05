Дмитрий Медведев проехался на «виртуальном» поезде по ВСМ из Москвы в Казань

Пока поезд набирал ход, премьеру презентовали будущую магистраль

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совершил виртуальную поездку в поезде по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, передает ТАСС.

Сообщается, что Медведеву на выставке «Транспорт России» предложили пройти в виртуальный поезд, курсирующий по этой магистрали, с помощью шлема виртуальной реальности.

Так, к нему подъехал поезд, двери открылись, после чего он прошел внутрь вагона. Пока поезд набирал ход, премьеру презентовали будущую магистраль.

На стенде Татарстана главе правительства рассказали, как в регионе жителей РТ стимулируют пользоваться велосипедами. Отмечается, что уже построено 80 км велодорожек, которыми можно пользоваться круглый год.

- Интересно. Весь мир ездит, это полезно, - отметил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД в 2018 году начнут строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Казань. Магистраль будет запущена до 2022 года. Скорость поездов будет достигать 400 км/ч.

Кстати



Согласно проекту, протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. На магистрали будут организованы остановки поездов через каждые 50-70 километров. Время пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. Общая стоимость строительства дороги превышает 1 триллион рублей.