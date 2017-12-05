В СКР рассказали, в чем обвиняют бездомного, трогавшего за половые органы 6-летнюю девочку

В Следственном комитете рассказали, в чем обвиняют 35-летнего бездомного из Иркутской области, который, якобы, в квартире дома по улице Айдарова трогал за половые органы 6-летнюю девочку, также показывая ей свою половые органы.

- Осенью 2017 года обвиняемый, не имевший определенного места жительства, познакомился с пожилыми супругами, проживавшими в Авиастроительном районе Казани, после чего поселился у них и стал помогать в строительстве дома. 1 декабря у пенсионеров гостила 6-летняя внучка. Когда хозяин отлучился по делам, а его супруга ушла на кухню мыть посуду, злоумышленник совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Придя на следующий день домой, девочка рассказала матери о произошедшем, после чего злоумышленник был задержан, - рассказали следователи.

Было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", подозреваемый вину не признал и отказался от показаний, сославшись на статью Конституции России, он был арестован.

Продолжается расследование.