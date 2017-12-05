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Стало известно, что случилось с избитой девушкой, умершей от холода в Татарстане

Стало известно, что случилось с избитой девушкой, умершей от холода в Татарстане
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть избитой 30-летней девушки, которая скончалась от переохлаждения на окраине села Петровка неподалеку от Бугульмы.

- Вечером 3 ноября подозреваемый вместе с 30-летней сожительницей в состоянии алкогольного опьянения приехали из Бугульмы к родственникам в село Петровка. На остановке между ними произошел конфликт на почве ревности в ходе которого Марат Гайнанов избил женщину, после чего та упала в овраг. Мужчина пытался привести ее в чувства, но в итоге пошел домой за нашатырным спиртом, однако это также не возымело действия, и он ушел вызывать "скорую помощь", - сообщили следователи.

Однако помочь девушки медики не смогли - к тому моменту она уже скончалась, как выяснила экспертиза, от переохлаждения.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", свою вину подозреваемый признал. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.

Н. Вильданов, 06.12.2017, 14:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин06 декабря 2017, 14:58
В Бугульме Бугульмы напилась, вот такой вот круговорот буги в природе
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Горожанин06 декабря 2017, 15:08
Не пойму зачем писать тупые отмазки алкаша-садиста.
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Горожанин06 декабря 2017, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Не пойму зачем писать тупые отмазки алкаша-садиста.
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Чтобы знали, что ещё и такие идиоты есть.
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Горожанин06 декабря 2017, 15:36
Долго ходил за нашатыркой, что подруга окочурилась от холода )
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Горожанин06 декабря 2017, 15:49
Таких извергов становится все больше. Психическими расстройствами страдают 40 % населения. Это факт известный. Официальный. В последние годы произошла резкое увеличение.
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