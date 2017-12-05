Стало известно, что случилось с избитой девушкой, умершей от холода в Татарстане

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть избитой 30-летней девушки, которая скончалась от переохлаждения на окраине села Петровка неподалеку от Бугульмы.

- Вечером 3 ноября подозреваемый вместе с 30-летней сожительницей в состоянии алкогольного опьянения приехали из Бугульмы к родственникам в село Петровка. На остановке между ними произошел конфликт на почве ревности в ходе которого Марат Гайнанов избил женщину, после чего та упала в овраг. Мужчина пытался привести ее в чувства, но в итоге пошел домой за нашатырным спиртом, однако это также не возымело действия, и он ушел вызывать "скорую помощь", - сообщили следователи.

Однако помочь девушки медики не смогли - к тому моменту она уже скончалась, как выяснила экспертиза, от переохлаждения.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", свою вину подозреваемый признал. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.