В Татарстане с начала года от наркотиков скончались 57 человек

В Татарстане в период с января по октябрь 2017 года от отравления наркотиками и психотропными веществами скончались 57 человек, об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием главы управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадимом Костюниным.

Ситуация с наркотиками в Татарстане на протяжении последних лет остается напряженной. Всего на учете в связи с употреблением наркотиков состоят 18 110 жителей Татарстана. Наблюдается рост больных наркоманией с 9 368 до 9 519 человек.

В полиции подчеркивают, что более 51% нелегального наркорынка занимают синтетические наркотики. По-прежнему высока доля наркотиков растительного происхождения. При этом сокращается доля героина (0,5% от общего количества изъятий).

Количество преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 10% до 3 447.