В Казани в Extra Lounge с барменом трижды за час расплатились шутливой купюрой в 5000 руб

В казанском ресторане Extra Lounge в развлекательном центре "Корстон" отдыхавший 25-летний парень трижды расплатился с барменом купюрой "банка приколов" в 5 000 рублей, лишь на третий раз бармен заподозрил неладное и вызвал полицию. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Сам инцидент случился ночью 25 ноября в период с 3:00 до 4:30.

- По словам сотрудников заведения, полтора часа назад он подошел к барной стойке, сделал заказ и передал купюру достоинством 5 000 рублей.



Через полчаса пришел за дополнительным заказом на алкоголь, вновь предъявив для оплаты пятитысячную, хотя оставалась сдача от предыдущего, и особой потребности в размене очередной крупной банкноты не было. А когда парень в третий раз дал бармену 5 000 рублей, тот стал детальнее ее рассматривать и обнаружил надпись "банк приколов". Две прошлые купюры также были фальшивыми, - рассказали в Росгвардии.

После этого сотрудник ресторана вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали парня. 4 декабря было возбуждено дело по статье "Мошенничество", нигде не работающий и ранее судиый подозреваемый был отпущен домой под подписку о невыезде.