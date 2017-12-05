Мэрия: за минувшие сутки с улиц Казани вывезли в три раза больше снега, чем прошлой зимой

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 10 тысяч тонн снега. Это в три раза больше снега, чем при плановых уборках в прошлые зимние сезоны, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Отмечается, что в работах задействовали 554 дорожных рабочих и 585 единиц техники.

- За сутки на дорогах Казани было использовано 1251 тонна противогололедных средств, в том числе 214 тонн реагента и 1037 тонн песко-соляной смеси, - говорится в сообщении.

Также для уборки снега сегодня выйдут 516 дорожных рабочих.

Напомним, в Казани за прошедшие выходные выпало 60% месячной нормы осадков.

- 60-процентная месячная норма – хорошее испытание, чтобы начать зимний сезон. Благо, что это случилось в субботу и воскресенье, когда количество машин на дорогах было меньше, - отметил ранее Ильсур Метшин.