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В США состоялось новое слушание по делу челнинца, приговоренного к пожизненному сроку

В США состоялось новое слушание по делу челнинца, приговоренного к пожизненному сроку
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Фото: Wikimedia Commons

В США состоялось новое слушание по делу челнинца Ирека Хамидуллина, приговоренного к пожизненному сроку за содействие движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России — прим.ред), передают «РИА Новости».

Так, адвокат Хамидуллина утверждает, что его подзащитный был солдатом, а не преступником. Поэтому его следует судить по законам воюющей стороны. Однако адвокат от Минюста США Джозеф Палмер считает, что Хамидуллин не имеет права на защиту, которая дается военнопленным. Он подчеркнул, что после 2009 года война в Афганистане больше не рассматривалась как международный вооруженный конфликт.

Напомним, в декабре 2015 года министерство юстиции США сообщило, что уроженец Челнов Ирек Хамидуллин, бывший командир танковых войск был приговорен к пожизненному сроку за сговор с целью сбить американские вертолеты и убить американских и афганских солдат.

Хамидуллин в составе движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) нападал на американских военных в Афганистане, именно за эти преступные деяния ему было назначено пожизненное заключение и еще 30 лет тюрьмы за сговор с целью сбить американские вертолеты и убить американских и афганских солдат. 

Люция Кашапова, 06.12.2017, 13:19
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин06 декабря 2017, 13:43
Когда-то СССР воевал против этого Талибана.
А США были их лучшими другом.
1
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Димон06 декабря 2017, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
Когда-то СССР воевал против этого Талибана.
А США были их лучшими другом.
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У тебя не верная информация. СССР вторгся на территорию независимого государства Афганистан. И воевал с коренным населением страны. Да американцы поддерживали оружием душманов. Но ни о какм талибане тогда еще никто не слышал.
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Горожанин06 декабря 2017, 14:20
Тогда были моджахеды
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