Дело о стрельбе в полицейских в РТ: убегавшего в женской одежде стрелка осудили на 13 лет

Сегодня, 6 декабря, Верховный суд РТ вынес обвинительный приговор 59-летнему Ильдару Кадырову, который стрелял в полицейских, поджег автомобиль, а позже скрылся от правоохранителей. Суд назначил ему 13 лет колонии строго режима.

- Я никого не зарезал, не убил, вы же знаете. Что мне теперь до конца здесь сидеть? Я хочу остаток жизни провести с семьей, - сказал Кадыров в своем последнем слове, передает «Татар-информ».

Напомним, 7 мая в связи с информацией о возможной причастности Кадырова к совершению поджога автомобиля на улице Сахарова Казани пятеро сотрудников ОП №13 «Азино-2» прибыли к нему на дачу в Высокогорский район в СНТ «Березка» проводить оперативно-розыскные мероприятия.

В этот момент подозреваемый находился дома, однако запер дверь снаружи на амбарный замок. Полицейские представились и попросили выйти его на улицу. Понимая, что в ходе обыска у него будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, Кадыров решил расправиться с ними.

Он сознательно передал полицейским через окно ключи от дома и наставил оружие на входную дверь. Дождавшись, когда откроется дверь, стал стрелять по ним сразу из двух пистолетов. Полицейские успели уйти с линии огня, а Кадыров перепрыгнул через забор и, отстреливаясь, побежал.

Оторвавшись от полицейских, раненый в ноги злоумышленник увидел пенсионеров, сажавших картофель на огороде. Угрожая им оружием, он велел сесть в их автомобиль и везти его в Казань. По дороге он приказал свернуть в овраг, но получил от пожилых людей отказ. Тогда он, выпрыгнув из салона, и скрылся.

На другом садовом участке Кадыров похитил велосипед, и переоделся в женскую одежду и ему удалось уйти от преследования.

На следующий день в ходе проведенных мероприятий Кадыров был задержан на территории СНТ «Киндери».