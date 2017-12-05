В Казанском зоопарке медведи впали в спячку, но медведица иногда просыпается, чтобы поесть

По словам сотрудников, косолапые уснули в конце ноября

Аномально теплый ноябрь, который установился в Казани в этом году, не помешал косолапым обитателям впасть в спячку. Как сообщили порталу ProKazan.ru в казанском зооботсаду, медведи уснули в конце ноября.

Точную дату, когда заснут медведи, сложно предугадать, так как выбирают они ее сами. В московском зоопарке, например, косолапые впали в спячку сегодня. А в казанском - уснули еще в 20-х числах ноября.

- У нас в зоопарке три медведя, 37-летний Кучум и 15-летний Фома уже спят до весны беспробудным сном, а вот 8-летняя медведица Маша периодически просыпается, чтобы покушать, - рассказали в пресс-службе зооботсада. - Это ее особенность, на всю зиму она никогда не засыпает.

Сотрудники зоопарка стараются не нарушать естественные процессы в организме животных, сформировавшиеся у них за миллионы лет эволюции, поэтому готовят их к зиме заранее. Бурые медведи, например, осенью получали больше углеводов: в их рационе увеличивают количество каш, хлеба и меда.

Так как у медведей снижается двигательная активность, им готовят помещение, где они впадут в спячку. В специальные вольеры закладывается солома, чтобы медведи свили себе "гнезда".

А вот белые медведи впадать в спячку не планируют, поэтому посмотреть на них можно и зимой.