В Зеленодольске родилась девочка-богатырь

В Зеленодольском роддоме на свет появилась девочка-богатырь. Она родилась 4 декабря около часа дня, сообщают «Новости Зеленодольска».

Отмечается, что вес малышки при росте 61 см составил 5,6 кг.

- Несмотря на большой вес ребенка, роды прошли успешно. Счастливые родители пока еще не определились с именем ребенка. Это их первенец, - говорится в сообщении.

Примечательно, что в начале 2017 года в Зеленодольском перинатальном центре родилась еще одна девочка, которая удивила акушеров. Тогда вес малышки составил 5 килограммов 370 граммов.