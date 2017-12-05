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На улице Гаврилова погибла 20-летняя девушка, упавшая из дома

На улице Гаврилова погибла 20-летняя девушка, упавшая из дома
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани на улице Гаврилова накануне утром погибла 20-летняя девушка, упавшая с одного из зданий, об этом сообщил источник ProKazan.ru, также сообщения появились в соцсетях.

- Тело девушки было найдено около подъезда примерно в 11 часов утра, она скончалась примерно за 2 часа до этого, - рассказали Prokazan.ru.

Отметим, девушка не жила в доме, около которого было найдено ее тело, она проживала в Азино.

По данному факту была начата доследственная проверка.

Денис Зарипов, 06.12.2017, 11:10
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин06 декабря 2017, 11:13
Глупый непонятный заголовок, впрочем, как и корреспондент.
0
3
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Горожанин06 декабря 2017, 11:16
Как похолодало, так начинают шаро_е_бится по подъездам, да балконам многоэтажек. Время свободного полно. Вот и результат.
0
1
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Горожанин06 декабря 2017, 11:21
Что-то зачастило.
0
0
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