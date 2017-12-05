На улице Гаврилова погибла 20-летняя девушка, упавшая из дома

В Казани на улице Гаврилова накануне утром погибла 20-летняя девушка, упавшая с одного из зданий, об этом сообщил источник ProKazan.ru, также сообщения появились в соцсетях.

- Тело девушки было найдено около подъезда примерно в 11 часов утра, она скончалась примерно за 2 часа до этого, - рассказали Prokazan.ru.

Отметим, девушка не жила в доме, около которого было найдено ее тело, она проживала в Азино.

По данному факту была начата доследственная проверка.