Прокуратура РТ не нашла экстремизма в словах гендиректора «ТНВ» о татарском языке

По словам челнинки, в передаче «7 дней» прозвучали оскорбительные слова, посвященные родителям, отказавшимся от изучения татарского языка

Прокуратура Татарстана и Следственный комитет РТ рассмотрели обращение челнинки Алсу Газизовой, которую оскорбили высказывания генерального директора «ТНВ» и ведущего программы «7 дней» Ильшата Аминова.

Как сообщила Газизова, в передаче прозвучали слова, которые касались родителей, которые отказались от изучения татарского языка.

- Когда родители заявляют, что моему ребенку не нужен второй государственный язык, что он мешает ему хорошо учиться. У меня складывается ощущение, что это говорят малообразованные люди, которые не могут поднять голову, простите, от своей миски, - сказал тогда Аминов.

В прокуратуре посчитали, что никаких экстремистских высказываний в словах Аминова не было.

- По результатам проверки, нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не установлено, - сообщили в прокуратуре.

Однако Газизова заявила, что намерена обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях.

причем, из СК РТ смешнее ответ: следком решил, что Аминов ничем меня не унизил в своей программе. А если я скажу: "следком, оторвитесь от корыта и реагируйте на нарушения закона"? Да еще по нацтв.. Какой тогда будет реакция? В общем, готовлю обжалование в вышестоящие органы. — Алсу Газизова (@Brah_i_grafiya) 5 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане 69% школьников выбрали для изучения татарский язык в качестве родного языка. Соответствующие заявления подписали их родители. 30% учеников для изучения выбрали русский язык, а 1% - иные языки. Данную информацию подтвердили в министерстве образования и науки РТ.