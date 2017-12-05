В Казани окончательного снесли нелегальную чайхану «Регистан»

В Казани накануне вечером окончательно снесли незаконно построенное здание чайханы "Регистан", об этом сообщили очевидцы.

Напомним, здание было построено незаконно - управление градостроительных разрешений никогда не выдавало разрешительных документов на его строительство, при этом здание кафе площадью 324 кв. м вышло за границы земельного участка площадью 150 кв. м, купленного изначально совладелицей "Регистана". Таким образом, оказалась захвачена муниципальная земля площадью 174 кв. м.

Тяжелая техника для сноса зданий приехала к "Регистану" еще утром, однако примерно до 16 часов приставы ожидали, пока будет вынесены все более-менее ценное имущество из здания.

Судом от 20 июля здание чайханы было признано незаконной постройкой, и, соответственно, подлежит сносу. Добровольный срок сноса истек еще полгода назад, однако решение суда не было исполнено.

Затраты на снос здания будут возмещены через суд с владельцев чайханы.