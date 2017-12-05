Казанцы смогут избавиться от снежных свалок через Telegram‍

Казанцы смогут жаловаться на снежные свалки напряму в Минэкологии РТ , об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Весной, при таянии снега, реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в почву, водные объекты, что недопустимо. Снег должен вывозиться в специально отведенные для этого места, где учтены все необходимые требования и не наносится вред окружающей среде. Сегодня в Казани есть 6 снегоплавильных станций, - сообщили экологи.

Для контроля складирования снега экологами проводятся ночные рейды.

О нелегальных свалках можно сообщить через мессенджеры Telegram и WhatsApp на номер +79872169779, по телефону (843)267-68-67, по электронной почте eco.signal@tatar.ru, сообщение можно направить в систему "Народный контроль" в категорию "Экология".