Минниханов будет контролировать расходы глав районов Татарстана‍

Президент РТ Рустам Минниханов начнет контролировать расходы муниципальных служащих и глав районов Татарстана, а также их супругов и несовершеннолетних детей, соответствующий указ был подписан им самим.

Также Минниханов по-прежнему будет контролировать расходы премьер-министра РТ и руководителя аппарата президента РТ.

При этом управление президента РТ по вопросам антикоррупционной политики будет принимать сведения о доходах и расходах госслужащих на специализированном ресурсе dohod.tatar.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2017 году были наказаны 206 муниципальных служащих за конфликт интересов и ложные сведения о доходах и расходах, об этом рассказал заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. "Ситуация в целом не в полной мере радует. За прошедший период текущего года было проведено 302 проверки в муниципальных учреждениях, было выявлено 122 факта предоставления муниципальными служащими недостоверных документов, 75 из них были привлечены к дисциплинарной ответственности", – заявил чиновник. Не все чиновники были наказаны, так как некоторые из них допустили технические и малозначительные ошибки.