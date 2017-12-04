В Казани осужден экс-директор холдинга «Кваттро», обманувший друзей на 100 млн рублей

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор основателю финансовой пирамиды 33-летнему Ратмиру Загитову, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда, его приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Напомним, Загитова задержали в феврале 2016 года. Как пишет «Бизнес Онлайн», он владел холдингом «Кваттро», в который входили компании «Кредитное бюро», магазин итальянской одежды «Кваттро», центр оценки «Независимый эксперт».

Отмечается, что в финансовую пирамиду он набирал только родственников, друзей и знакомых. Он предлагал людям умножить их капитал, обещая вложить деньги в различные коммерческие проекты. Однако, получив деньги, присваивал их себе. Впоследствии его клиенты начали обращаться в полицию. Сообщается, что от действий Загитова пострадали 27 человек.