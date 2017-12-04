Беспилотные летательный аппараты МЧС на страже рыбаков-нарушителей

До образования сплошного и крепкого ледового покрова для обеспечения безопасности будет организовано патрулирование специальными мобильными группами МЧС. Спасатели систематически будут устраивать проверочные рейды по водоемам республики Татарстан. Их целью станет выявление рыбаков, которые, несмотря на опасность, выходят или выезжают на тонкий ледовый покров.

Помогать патрулю в таком нелегком деле будут беспилотные летательные аппараты, более подробные материалы про данный вид технического вооружения на информационном портале спасателей https://fireman.club/. Они с высоты смогут рассмотреть укромные, отдаленные или труднодоступные места, тем самым облегчая работу спасателей.

Такой рейд с участием беспилотного летательного «контроллера» уже прошел недалеко от села Ташкирмень. При обнаружении людей на льду, передается сигнал мобильной бригаде спасателей. В любой момент она готова выехать к месту обнаружения нарушителей. В эту группу вошли инспекторы Центра ГИМС МЧС РФ по республике Татарстан, полицейские и сотрудники администрации.

По словам гл. инспектора по маломерным судам Ю. Венедиктова, из-за теплой погоды на крупных водоемах до сих пор есть открытая вода. Образование ледосплава началось только на небольших реках и озерах. На данный момент лед довольно тонкий и подвижный, и это усложняет обстановку на водоемах республики.

По официальным данным, уже произошло два трагических случая на льду. Утонули люди в заливе, который расположен у поселка Победилово, и в озере возле Раифского монастыря. В данной ситуации нетерпеливость и безрассудство рыбаков привело к их гибели.

Главный инспектор отметил, что основная задача состоит в организации контролирующих мероприятий за самым любимым участком для зимней рыбалки в Татарстане – месте слияния 2 рек Меша и Кама. Обязательно будет использоваться беспилотный летательный аппарат. При обнаружении нарушителей, им будет выписан административный штраф, который предусмотрен ч. 2 ст. 3.10 КоАП РТ. Он может составить 2000 руб. для физических лиц. Ю. Венедиктов напоминает о том, что закон запрещает выход на лед, если его толщина не достигла 7 см.

Всего на территории республики Татарстан будет задействовано 35 подвижных групп МЧС. Рейды будут проводиться ежедневно в разных районах. Сейчас большое внимание уделяется профилактическим мерам. С этой целью устанавливаются предупреждающие аншлаги, проводятся разъяснительные беседы с работниками лодочных станций.

Активно спасатели и инспекторы ГИМС работают с подрастающим поколением. Они организуют встречи в школах, на которых рассказывают о коварстве тонкого льда. Родителям напоминают об ужесточении контроля над детьми в это время года. Ежегодно на водоемах фиксируются случаи гибели несовершеннолетних граждан.

Рыбаков, которым так не терпится открыть новый сезон зимней рыбалки, предупреждают, что сейчас они не смогут укрыться от инспекторов, так как в их составе появились бдительные помощники - беспилотники.

Для оказания быстрой помощи в случае трагедии в местах частого выхода на лед будут установлены посты спасателей с круглосуточным режимом работы. В их распоряжении имеется специальное судно на подушке из воздуха. С его помощью спасатели в любую минуту смогут прийти на помощь, если на льду произошло ЧП.