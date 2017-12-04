Житель Казани инсценировал аварии люксовых автомобилей, чтобы получить страховку

Полиция Казани задержала 37-летнего местного жителя, который инсценировал аварии люксовых автомобилей для получения страховых выплат. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно материалам дела, с ноября 2015 года мужчина инсценировал ДТП с участием дорогих автомобилей, после чего обращался в страховую компанию за получением возмещения по якобы страховому случаю.

- Доказана его причастность к четырем преступной деятельности. Сумма ущерба превысила 3 млн рублей, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также в ведомстве не исключают, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.