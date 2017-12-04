ГИБДД Казани попросила водителей не выезжать за пределы города

ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся до пятницы, 8 декабря. В связи с этим водителям рекомендуют подготовить транспортное средство к зимнему сезону и обращать особое внимание на техническое состояние автомобиля, проверять исправность световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора перед каждой поездкой.
Так, 6 декабря, в Казани ожидается облачная погода, временами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 3-5 гр.мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.