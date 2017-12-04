В Альметьевске начали искать 9-летнего школьника, не вернувшегося домой

В Альметьевске в полицию сообщили о розыске 9-летнего школьника, которого в последний раз видели накануне вечером около дома, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Ученик школы №2 пропал накануне, его видели в 17:30 около своего дома по улице Советская, после этого поступило заявление в полицию, - сообщили ProKazan.ru.

Поиски продолжаются.