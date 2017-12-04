Минниханов пообедал татарским бургером в ресторане быстрого питания

В формате фаст-фуд посетителям предлагают попробовать такие блюда, как кыстыбургер, яшелтыбый, татлыбый с ананасом

Сегодня, 5 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани первый ресторан национальной сети быстрого питания, который открылся на улице Кремлевская, передает пресс-служба главы республики.

В формате фаст-фуд посетителям предлагают попробовать такие блюда, как кыстыбургер, яшелтыбый, татлыбый с ананасом.

Так, войдя в ресторан, глава республики заказал яшелтыбый с овощами, губадию и татарский травяной чай.

- Такой формат будет востребован не только в Татарстане, но и в других регионах России и за рубежом. Это хорошая возможность рассказать о татарской кухне, наших национальных традициях, - отметил президент.

По словам основателя данной сети Султана Сафина, в ресторане внедрены лучшие зарубежные практики по эффективному развитию предприятия быстрого питания.

- Быстро — не значит вредно. При приготовлении используются только свежие и натуральные продукты, - добавил он.