«ТАИФ» и «Татнефть» снизили цены на дизельное топливо под давлением антимонопольщиков

«ТАИФ» и «Татнефть» снизили цены на дизельное топливо после проверки УФАС по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь на некоторых заправках «ТАИФ» и «Татнефть» цены на дизтопливо установлены на уровне 39,5 рублей за литр, что соответствует среднему показателю по Татарстану.

Напомним, ранее УФАС по РТ возбудило дело в отношении ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр», заподозрив компании в сговоре и завышении цен на дизельное топливо. Согласно мониторингу, средняя цена на зимнее дизельное топливо в ПФО составила 38,88 рублей за литр, в Татарстане стоимость топлива составляла 39,5 рублей за литр. А розничная цена дизельного топлива на ООО «Татнефть-АЗС Центр» и ООО «ТАИФ-НК АЗС» была установлена в сумме 41 рубль за литр.