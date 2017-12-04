В Челнах арестовали экс-депутата: его обвинили в хищении через «пирамиду» 560 млн руб

В Набережных Челнах возбудили дело и арестовали 35-летнего экс-депутата городского совета Рината Нурисламова по делу о "финансовой пирамиде" "Сберегательная компания Наследие", об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Подозреваемый организовал преступное сообщество, в которое вошли множество руководителей "Наследия" - от замдиректора до главы региональной сети, всего 11 человек, - рассказали ProKazan.ru.

Всего от действий преступного сообщества с 2009 года по 2015 год пострадало свыше 2000 человек в 13 городах разных регионов России, причиненный ущерб составил около 564 млн рублей.

Ринат Нурисламов был арестован, остальных подпустили под подписку о невыезде.

Расследование дела, возбужденного 4 декабря по статье "Организация преступного сообщества", продолжается.

Кстати



"Сберегательная компания Наследие" - холдинг предприятий, который более 8 лет работал в области сбережения и управления финансами. В компанию входили несколько компаний по вексельному инвестированию, рекреационному и гостиничному бизнесу. Она располагала широкой сетью представительств в 19 городах России и Украины.



Проблемы начались весной 2015 года, когда челнинские вкладчики стали сообщать о значительных задержках с выплатами процентов и проблемах с выдачей вкладов. А в сентябре внеочередное собрание участников общества приняло решение о ликвидации ООО "СНК" и закрытии офисов в Челнах и Казани.