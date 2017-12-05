Казанский лукбук: стилист в лаковом пуховике и трикотажной юбке

Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛЕНИЗА ЧИРСКОВА, 32 ГОДА,

СТИЛИСТ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

- Я не придерживаюсь определенного стиля! Следую высказыванию Эвелины Хромченко: «Не приковывайте себя к одному стилю, как наручниками к батарее». Всегда стараюсь экспериментировать, подбирать для себя разные образы. Считаю, в гардеробе современной женщины обязательно должны быть вещи разных стилей, чтобы выбирать любой по настроению. Ведь одежда это не просто способ прикрыть тело, — это инструмент для достижения определенных целей.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

- Раздражает старомодная одежда, неактуальная для современных образов. Также не люблю рыночный ассортимент и не советую покупать там одежду, если задаетесь целью хорошо выглядеть.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

- Люблю проводить время с сыном в его любимых местах, — котокафе, детское кафе «Густаф» в парке Горького, нравится ресторан «Ромейн». Очень люблю посещать консерваторию. Часто гуляем в парке Черное озеро, рядом с парком есть очаровательная кондитерская Davanika bufet, где продаются вкуснейшие пирожные, Так же мы любим гулять по Кремлевской набережной, либо иногда просто взять кофе и кататься на электричке до ближайших станций и обратно.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

- В выборе одежды хорошо отношусь к масс-маркету. Также нравится сайт asos.com