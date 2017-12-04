24 часа: Жириновский перед выборами президента прилетит в Казань

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед выборами президента России прилетит в Казань в рамках одной "из самых масштабных избирательных кампаний за последние годы", рассказал РБК депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Масштаб, по его словам, будет выражаться в количестве городов, которые посетит кандидат, в присутствии в СМИ, а также в рекордных затратах.

Жириновский вместе с депутатами Госдумы в январе—феврале прилетит на специально арендованном самолете в Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Казань, Уфу, в каждом городе он будет находиться не более 24 часов.

Глава ЛДПР встретится с избирателями, молодежью, посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия, спортивные объекты.

Также Жириновский вместе с другими членами партии посетит около 30 городов на агитационном поезде.

Владимир Жириновский — основатель и бессменный лидер ЛДПР — принимал участие в президентских кампаниях 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. Самый лучший результат он продемонстрировал на предпоследних выборах — тогда за его кандидатуру проголосовали 9,35 процента избирателей.