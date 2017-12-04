В Казани в районе «Парк Хауса» два парня в авто изнасиловали 17-летнюю девушку

В Казани в районе ТЦ "Парк Хаус" двое парней изнасиловали в "Ладе" 12-й модели 17-летнюю девушку, это случилось 2 декабря в период с 19:30 до 21:00. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло в припаркованной машине в районе дома №46 по проспекту Ямашева, уже 4 декабря, сразу после поступления заявления, был задержан первый подозреваемый - 19-летний парень. Сейчас идет розыск другого подозреваемого, - рассказали ProKazan.ru.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Изнасилование".