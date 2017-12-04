МВД ликвидировало нелегального оператора связи, при помощи которого «минировали» Россию

Полиция пресекла деятельность нелегального оператора междугородной и международной телефонной связи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщают "Известия".

Преступники действовали в Москве, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях в течение нескольких лет. Они предоставляли услуги оператора международной и междугородной связи физическим и юридическим лицам, не имея лицензии. Кроме того, идентификатор вызывающего абонента подменялся на один из номеров злоумышленников, «что способствовало использованию данного сервиса при совершении различного рода противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о фактах терроризма».

В результате обысков у злоумышленников были изъяты 41 сотовый шлюз, более 2000 сим-карт разных операторов, оргтехника, телефоны и электронные носители информации.

Она добавила, что подозреваемые в незаконной деятельности задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.