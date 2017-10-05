В Казани на месте Самосыровской свалки посадят деревья

В Казани завершается технический этап рекультивации Самосыровской свалки. Об этом сегодня рассказал председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

По его словам, высаживать деревья уже начнут в следующем году.

- Отравляющий природу, дурно пахнущий объект скоро останется в прошлом, - заявил он.

Отметим, что Самосыровская свалка — крупнейшая свалка на территории Татарстана. Она занимает участок земли площадью 32 га. Количество захороненного мусора превышает 45 млн тонн. Высота свалки до рекультивации составляла около 45 метров от уровня земли.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэрия Казани собирается закрыть полигон КЭК. С 2002 года на неподготовленный полигон незаконно вывозился мусор, тем самым территория превратилась в уменьшенную копию Самосыровской свалки. С 5 июля доступ к территории перекрыли бетонными плитами.