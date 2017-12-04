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Кыш Бабай рассказал о письмах из Японии, просьбах найти жениха и татарском языке

Кыш Бабай рассказал о письмах из Японии, просьбах найти жениха и татарском языке
16+
Фото: Анжелика Таланова
ProKazan.ru пообщался в татарским «дедом морозом» и узнал, как живет зимний волшебник

В минувшие выходные открыла свои двери Резиденция Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района, которая будет принимать гостей до конца января.

ProKazan.ru пообщался с татарским «дедом морозом» и узнал, как живет зимний волшебник. 

По тюркской легенде, Кыш Бабай управлял зимой. В самую длинную ночь в году тюрки отмечали начало обновления жизни — праздник Нардуган. Считалось, что в эту ночь родился верховный Бог Тенгре, правящий миром и божествами. Кыш Бабай отвечал за веселое празднование этого дня. Центром праздника был магический обряд «Каратэн» (от татарского «кара» - черный, «тэн» - ночь). Продолжались обряды с 21 декабря по 1 января.

Чем Кыш Бабай отличается от Деда Мороза?

— Во-первых, у нас разные костюмы. Я одет в национальный цвет татарского народа — зеленый. На голове — шапка в виде тюбетейки, на ногах — ичиги. Во-вторых, меня сопровождает моя дочка Кар Кызы, а Деда Мороза — внучка Снегурочка. Живу я не в Великом Устюге, а в селе Новый Кырлый в Арском районе Татарстана. Там находится моя резиденция. Русский зимний волшебник празднует свой день рождения в ноябре, а я — 21 декабря, в самую длинную и темную ночь в году. 

Вам можно написать письмо, как Деду Морозу?

— Да, конечно. Отправлять их нужно на адрес моей резиденции, в село Новый Кырлай. Каждый год мне на почту приходит больше 5 000 писем, и на каждое я отвечаю. Мне пишут и взрослые и дети со всей России и даже из-за рубежа. Недавно пришло письмо из Великобритании, из города Уэльса — оно было на русском языке. Еще очень часто пишут ребятишки из Японии, они передают привет уже на английском, рассказывают о себе. 

Какие были самые необычные письма?

— Таких много, в одном письме загадывали успешно защитить кандидатскую. А недавно просили три новых зуба, причем не ясно, это писал взрослый или ребенок. Много писем приходит от молодых девушек, почему-то именно из Белоруссии, которые хотят, чтобы я помог им найти жениха в новом году. Еще часто взрослые, особенно пенсионеры, пишут, что они одиноки и хотели бы просто получить от кого-нибудь письмо. Всем без исключения я отвечаю.

Кыш Бабая можно «вызвать» к себе домой?

— Все праздники я занят, каждый день принимаю сотни людей в своей резиденции. А в гости мы с помощниками приходим по мере возможности только в отдельных случаях, в рамках, так сказать, социальной миссии. Мне иногда приходят письма, их можно назвать «особенными». Они от людей, попавших в трудную ситуацию. Вот в Высокой Горе живет слабовидящая девочка, которую вместе с братом воспитывает одна бабушка, и мы уже четыре года подряд к ним ездим, дарим подарки. Обычно мы ходить по таким адресам начинаем после января, как спадет загруженность в резиденции. 

Сколько домов вы посещаете?

— Обычно мы отбираем 15-20 писем. Чаще всего приезжаем неожиданно, никого не предупреждаем. В позапрошлом году нам написала женщина, ее дочка родила ребенка и при родах у нее отказали ноги. Она писала: «Кыш Бабай, я не знаю, есть ты или нет, но мы хотим попросить у тебя планшет». И когда мы пришли с подарком, они были очень удивлены. А на следующий год они позвонили и просили приехать просто в гости, без каких-либо подарков. Еще помимо конкретных адресов, мы посещаем коррекционные школы и детские дома Татарстана. 

Что обычно вам говорят дети при встрече? 

— Конечно, часто рассказывают стихи. Но удивительно, что татарские стихи почти не учат, в основном на русском рассказывают, даже те, кто владеет языком. А ведь я все-таки представляю татарскую культуру. В соседней Удмуртии тоже есть местный «дед мороз» - Тол Бабай. Я ездил к нему в гости и наблюдал, как ему дети с удовольствием рассказывают стихи на удмуртском. А в нашей резиденции за 9 лет ее существования программу на татарском бронировали всего два раза. 

Вы часто путешествуете?

— Каждый год я приезжаю в гости к своим сказочным «коллегам». Недавно вернулся из Великого Устюга, где проходил день рождения Деда Мороза. Летом езжу к Царю Берендею в Переславль-Залесский, в апреле — к костромской Снегурочке, в мае —  к Кикиморе Вятской. Еще я был в Якутии на полисе холода Чисхаана — повелителя холода. Там была температура -72 градуса, замерзало все. Чисхаан передал нам кристаллы холода, которые мы привезли в свои регионы, чтобы ознаменовать приход зимы. Весной мы эти кристаллы отдадим обратно.

Что-то необычное случалось с вами в путешествиях?

— Много всего было. Но запомнилась ситуация на празднике Сагаалган в Бурятии. Мы посетили озеро Байкал вместе с корейским «дедом морозом». Когда он и его братия увидели замерзшее озеро, то буквально начали целовать лед, так как для них такой большой объем пресной воды — это сказка. Вот так, что для нас кажется обыденным, для других — чудо.

Какое бы желание вы загадали бы на Новый Год?

— У  меня уже давно одно единственное желание — перебраться в свою резиденцию. Ведь сейчас мы «снимаем апартаменты» в музее Габдуллы Тукая, а хочется иметь свой уголок, поближе к Казани. 

Виктория Абдуллина, 05.12.2017, 16:15
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин05 декабря 2017, 16:36
Откуда у татар взялся кыш бабай,в СССР его вообще не было
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автопилот05 декабря 2017, 16:44
почему резиденция, а не сарай (в перев. с тат.яз дворец)?
0
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да ну05 декабря 2017, 16:45
и правда, пусть лучше Кыш
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Горожанин05 декабря 2017, 16:50
А урысы и не поймут что им Кыш бабай на татарском скажет! Гыгыгыгыгыгы!:-D
2
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Горожанин05 декабря 2017, 16:54
Э, давай, бабай, кыш.
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Rus_LAN05 декабря 2017, 16:58
За 9 лет - всего 2 раза заказывали на татарском :-) А вы говорите о языке. И это у Кыш Бабая в резиденции, в сердце Татарстана, можно сказать :-)
0
1
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гном05 декабря 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
А урысы и не поймут что им Кыш бабай на татарском скажет! Гыгыгыгыгыгы!:-D
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нам это и не нужно ыыыыы
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Горожанин05 декабря 2017, 17:07
Кыш Бабай сделай пожайлуста так что бы все урысы в 2018 году покинули Татарстан!
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