Синоптики прогнозируют в Казани ледяной дождь, туман и снежные заносы

Завтра, 5 декабря, в Татарстане, в том числе и в Казани ожидается ледяной дождь, туман, в отдельных районах метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Также синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер, порывами до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем ожидается от -1 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы.