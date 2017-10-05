В Татарстане избитая девушка скончалась на окраине села от переохлаждения

В Бугульминском районе Татарстана 30-летняя девушка, избитая 35-летним приятелем, скончалась от переохлаждения, само происшествия случилось еще в ноябре, на днях Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело девушки было найдено 4 ноября на окраине села Петровка. Выяснилось, что ее избил сожитель, после чего выкинул из дома, где она без сознания скончалась от переохлаждения, - рассказали ProKazan.ru.

Само избиение произошло в ходе ссоры после употребления алкоголя.

2 декабря СКР возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Идет расследование.