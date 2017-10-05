В Казани начальника из Фонда соцстрахования обвинили в обмане инвалидов на 7 млн руб

В Казани одного из начальников отдела регионального отделения Фонда социального страхования обвинили в том, что он необоснованно отклонял заявки ряда компаний при заключении госконтрактов на поставку ортопедических аппаратов. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 36-летний подозреваемый вместе с неустановленными лицами нарушили права инвалидов на получении ортопедических устройств ООО "Опора" и ООО "Рин" в пользу "Транснациональной фармацевтической компании".

- В результате с января 2016 года по ноябрь 2017 года эти устройства покупались инвалидами по завышенным ценам, сумма ущерба превысила 7 млн рублей, - рассказали ProKazan.ru.

В Следственном комитете возбудили дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Выясняются все обстоятельства.