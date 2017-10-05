В РТ инвалид позвонил главе исполкома и потребовал прийти к нему домой, угрожая взрывом

В Менделеевске 64-летний инвалид позвонил руководителю исполкома и потребовал, чтобы глава администрации пришел к нему домой, угрожая в противном случае взорвать жилой дом. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Звонок поступил 1 декабря в 18 часов. Сразу после угроз взорвать дом, открыв газовую колонку, жильцы - 107 человек - были эвакуированы. Сам подозреваемый - ранее судимый инвалид, был задержан и помещен в психодиспансер, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", идет расследование.

Напомним, ранее в Елабуге 33-летний инвалид позвонил в полицию, предупредив, что он с друзьями собрал 20-тонную термоядерную бомбу и перевез ее в Москву. Выяснилось, что это ложь.