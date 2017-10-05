В Казани полиция объявила в розыск рентгенолога 7 больницы

В Казани полиция объявила в розыск 28-летнего рентгенолога больницы №7 Алмаза Хатибуллина, который ночью 1 декабря ушел из дома и пропал, об этом ProKazan.ru сообщал источник.

Предварительно, последний раз пропавшего видели около полуночи 1 декабря неподалеку от дома на проспекте Амирхана.

- На следующий день в полицию обратилась его жена, начались поиски пропавшего, - рассказали ProKazan.ru.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, на левой руке татуировка "Ализа". Был одет в черную куртку и черные туфли.

Людей, видевших пропавшего, просят обращаться в полицию.