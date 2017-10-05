В Казани из-за проведения ЧМ-2018 сократится число точек сезонной торговли

В Казани летом из-за проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году сократят количество точек сезонной торговли. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, схема сезонной торговли будет сокращена примерно на четверть.

- Наш город удостоен права принимать чемпионат, и это накладывает особые обязательства на все сферы городского хозяйства, не исключая сезонную торговлю, - отметил он.

Так, не будет сезонной торговли возле Центра семьи «Казан». Во время чемпионата мира по футболу там будет организована фан-зона.

Отметим, что в текущем году на торги было выставлено более 600 объектов для размещения сезонной торговли. По итогам аукционов было реализовано 350 торговых объектов.