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Обзор тендеров: ВИП-салон для министров РТ и страховка камер на дорогах от взрывов

Обзор тендеров: ВИП-салон для министров РТ и страховка камер на дорогах от взрывов
16+
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

ГИБДД застрахует свои фото и видеокамеры

Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" разместило тендер на оказание услуг по страхованию передвижных систем фотовидеофиксации. На эти цели из республиканского бюджета выделят около 4,2 миллионов рублей.

После заключения контракта все 176 фото- и видеокомплексов на дорогах Татарстана будут защищены от пожаров, взрывов, вандалов, стихийных бедствий, хищения, наезда наземных транспортных средств и падение на них тяжелых предметов.

Фото: simicon.ru

Фото: simicon.ru

Перелет для министров в ВИП-салоне самолета

Аппарат Кабинета Министров РТ определился с суммой, которую планирует потратит на авиаперелеты в 2018 году. На эти цели из бюджета республики выделят 2,5 миллиона рублей. Этой суммы хватит лишь на приобретение 25 билетов и оплату 20 летных часов.

Если рассчитываться летными часами, то ведомство готово согласиться на чартерные рейсы. Но в техзадании, приложенным к госзаказу, упоминается, что услуги должны оказываться на "типовом пассажирском самолете, имеющем VIP-салон с оборудованными креслами, рабочими столами и обязательным наличием радиотелефонной связи с выходом на телефонную сеть общего пользования Российской Федерации".

И, разумеется, на борту должно быть обязательно организовано горячее питание. 

Фото: airbus.com

Фото: airbus.com

ГИБДД республики получит новые "маячки" на машины

Еще один тендер от государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения". На этот раз ведомство решило приобрести светодиодную сигнально- громкоговорящую установку. Если это словосочетание ни о чем вам не говорит, то это - проблесковые маячки, установленные на крыше патрульных автомобилей.

Всего планируется купить 52 установки. Стоимость каждой - около 70 тысяч рублей. Таким образом весь госзаказ обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Рамиль Бикмуллин, 04.12.2017, 17:10
Тэги: Тендеры
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 17:43
Умеют пилить бабки. Красава
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