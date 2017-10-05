В Казани задержали восьмиклассника, который массово крал видеокамеры с домов

В Казани полиция задержали ученика 8 класса одной из гимназий города, который похитил 5 камер видеонаблюдения в гаражном кооперативе, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По данным правоохранительных органов, преступления произошли 12 и 17 февраля этого года на территории гаражного кооператива "Приволжский 6" на улице Сафиуллина.

- Председатель кооператива обратился в полицию, выяснилось, что со строений были похищены 5 камер видеонаблюдения, 2 грозозащиты и 5 коаксиальных разъема, общая стоимость похищенного превысила 14 тысяч рублей. Было возбуждено дело по статье "Кража", - рассказали ProKazan.ru.

В итоге 2 декабря у себя дома был задержан школьник, у которого нашли несколько похищенных вещей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, продолжается расследование.