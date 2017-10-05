Антимонопольщики заподозрили фонд ЖКХ в сговоре по тендерам на сумму более 1,2 млн рублей

Татарстанское управление ФАС заподозрило НО «Фонд ЖКХ РТ», ООО «ГазАкваСтрой» и АО «УКС» в сговоре при установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе расследования было установлено, что в сентябре этого года Фонд ЖКХ РТ на сайте госзакупок разместил 4 извещения на установку ИТП, общая сумма контрактов составила 1,2 млн рублей.

- На аукцион заявился единственный участник - АО «УКС». При этом на ряде объектов уже были установлены ИТП другой компанией - ООО «ГазАкваСтрой», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за три года АО «УКС» и ООО «ГазАкваСтрой» приняли совместное участие в 23 аукционах в электронной форме на заключение государственных контрактов.

- В 22 аукционах победителем было признано АО «УКС». В 19 из 22 аукционов для исполнения контрактов в качестве субподрядчика было привлечено ООО «ГазАкваСтрой», что свидетельствует о наличии в действиях сторон договоренности по вопросу исполнения работ по итогам торгов, - отмечают в УФАС.

Таким образом, в отношении участников сговора было возбуждено дело по ст. ФЗ «О защите конкуренции».

Напомним, ранее УФАС по РТ заподозрило «Казанские аптеки» и ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек» в незаконном сговоре. «Казанские аптеки» и дистрибьютор лекарственных средств «Центр внедрения Протек» заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных препаратов.