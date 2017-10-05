В Казани возбудили дело на пользователя с черепом на фото за переписку с девочками в VK

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело на пользователя "ВКонтакте" с черепом на аватарке, который вел переписку с двумя несовершеннолетними девочками, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, подозреваемый вел переписку сексуального характера с 11-летними девочками в период с 20 сентября по 6 октября.

- 7 и 9 октября поступили заявление в полицию, в результате 1 декабря СКР возбудил дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - рассказали ProKazan.ru.

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