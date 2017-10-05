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СК не нашел виновных в мартовском пожаре на Пороховом заводе, где погиб начальник караула

СК не нашел виновных в мартовском пожаре на Пороховом заводе, где погиб начальник караула
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Фото: ProKazan.ru

Уголовное дело о мартовском пожаре на Пороховом заводе в Казани, во время тушения которого погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части Эдуард Илларионов, прекращено из-за отсутствия события преступления. Об этом сообщил заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома.

Отмечается, что дело было прекращено еще в сентябре этого года.

- В ходе следствия не установлена однозначно причина взрыва и вина кого-либо в действиях. К сожалению, не всегда возможно докопаться до сути, до отправной точки, которая повлекла такие тяжкие последствия, - цитирует «Татар-информ» слова Циомы.

Напомним, взрыв на Пороховом заводе произошел 24 марта этого года. На заводе взорвался 40-й цех, который уже горел этой зимой. В результате взрыва погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС МЧС России №35 Эдуард Илларионов.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%. 

Люция Кашапова, 04.12.2017, 11:52
Тэги: Происшествия
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