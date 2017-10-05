«Там бред один показывают»: почему казанцы не смотрят телевизор?

ProKazan.ru провел опрос и узнал у горожан, почему они отказываются от просмотра телевидения

Количество россиян, смотрящих телевизор, уменьшилось в два раза за последние семь лет. К такому выводу пришел ВЦИОМ после проведенного в ноябре исследования.

Социологи выяснили, что только 29% россиян выбирают просмотр передач по телевизору в качестве развлечения в свободное время. Резкое изменение предпочтений населения произошло за последние семь лет. Еще в 2010 году телевизор смотрели 63% граждан.

Стоит отметить, что данный показатель зависит от возраста респондентов. Так, среди пенсионеров отдых перед телевизором предпочитают 59%, а вот среди молодых людей от 18 до 24 лет — только 8%.

Корреспондент ProKazan.ru спросил казанцев, что они думают о телевидении.