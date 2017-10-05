В Челнах в подъезде жилого дома сожгли мужчину

В Набережных Челнах в подъезде одного из домов сгорел человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла 2 декабря около 22.30 часов в поселке ГЭС.

- Прибывшие на место происшествия спасатели на лестничной площадке обнаружили сильно обгоревший труп, - сообщили в МЧС.

Позже было установлено, что погибший - 40-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах разбился 35-летний мужчина во время ремонта на балконе одного из верхних этажей. От полученных травм он скончался на месте.