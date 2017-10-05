В ТЦ «Южный» парень из Киргизии устроил слежку за казанцем, а после напал на него с ножом

В Казани в торговом центре "Южный" 16-летний парень из Киргизии начал следить за 18-летним студентом Автотранспортного техникума, после чего напал на него на парковке с ножом. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Слежка началась в пятницу около 19:00 в самом торговом центре, после чего, когда студент спустился на парковку, то подозреваемый потребовал 1 тысячу рублей, угрожая ножом и газовым пистолетом, сообщили в Росгвардии.

- Потерпевший пояснил, что поначалу нападавший ходил за ним по всему торговому заведению, а затем вышел вслед на улицу. И когда пострадавший подошел к припаркованной у торгового центра автомашине, тот подошел с ножом и потребовал одну тысячу рублей. Подозреваемого в преступлении задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - рассказали в гвардии.

По данному факту возбудили дело по статье "Разбой", подозреваемый был задержан.