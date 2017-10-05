В РТ школьник на уроке химии получил ожог: ему на голову высыпали аммиачную селитру

В Нижнекамске ученик одной из школ на уроке химии получил сильные ожоги, сообщает телеканал «НТР24».

Сообщается, что инцидент произошел во время занятия. Мальчику на голову высыпали аммиачную селитру, после чего он отправился в туалет, чтобы смыть вещество.

- Однако, как только вода попала на кожу, началась химическая реакция. В результате мальчик получил ожог головы, шеи, плеча и живота второй степени, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.