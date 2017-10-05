Следственный комитет: руководство «Татфондбанка» вывело из банка свыше 100 млрд рублей‍

Завершить расследование дела планируется в 2018 году

Сумма выведенных средств из "Татфондбанка" руководством банка может превысить 100 млрд рублей, об этом рассказал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома, передает Sntat.ru.

По его словам, изначально дело было возбуждено по фактам хищения на сумму более 50,5 млрд рублей, при этом потенциальная сумма ущерба может увеличиться еще на 50 млрд рублей либо даже превысит указанную сумму.

- За прошедший период совершено огромное количество финансовых операций, и задача наша совместная с сотрудниками МВД — проверить их все для того, чтобы дать оценку каждому более-менее значительному переводу: несет ли он следы похищенных средств или это обычная коммерческая деятельность, - рассказал Владимир Циома.

Сумма арестованного имущества фигурантов уголовного дела составила 400 млн рублей, юридических лиц – 4,6 млрд рублей.

Завершить расследование дела, возбужденного, в частности, по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", планируется в 2018 году.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.