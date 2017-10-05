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В Татарстане у себя дома внезапно скончался 16-летний подросток

В Татарстане у себя дома внезапно скончался 16-летний подросток
16+
Фото: vk.com/kzndead

В Бугульме 1 декабря внезапно скончался 16-летний студент местного колледжа, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Подросток умер примерно в 23:30 1 декабря.

- Причина смерти выясняется, по предварительным данным, у погибшего была обнаружена гематома на животе, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Денис Зарипов, 04.12.2017, 08:54
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 09:02
Опять внезапно разрыв печени.
2
0
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Горожанин04 декабря 2017, 09:20
внезапно лопнуло пузо?
0
0
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