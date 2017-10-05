В Казани Энергоуниверситет собирается построить еще одно общежитие на 19 этажей

Оно появится на улице Красносельская

Казанский государственный энергетический университет выделил 9,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство общежития в Казани по улице Красносельская, такие данные содержатся в опубликованном тендере.

Согласно требованиям, здание должно состоять из 19 этажей. С 3 по 9 этажи необходимо создание однокомнатных, 2- и 3-комнатных, а с 10 по 19 этаж — 3- и 4-комнатных жилых помещений. Всего на этаже будут проживать 33 человека. Общежитие для студентов КГЭУ разместиться по улице Красносельской, 51.

Напомним, несколько лет назад на улице Яруллина в Московском районе было также построено 19-этажное общежитие КГЭУ на 560 мест. Оно стало третьим по счету общежитием Энергоуниверситета. Два других расположены в пешей доступности на улице 2-я Юго-Западная. Всего в трех общежития проживают 1410 человек. В каждом одно-, двух- и трехкомнатном блоке общежития есть балкон, санузел, кухонная комната с бытовой техникой, спальня с мебелью и просторный коридор.