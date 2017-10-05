В Казани сегодня продолжится метель

При этом в городе уже утром наблюдаются сильные пробки

Сегодня, 4 декабря, в Татарстане вновь ожидается метель, об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сильный снег ожидается в большинстве районов РТ, ветер юго-западный, южный, с порывами до 15—20 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В Казани днем будет довольно тепло - от 0 до +2 градусов.

При этом в Казани наблюдаются сильные утренние пробки, как отмечает Яндекс, в 8-9 баллов.

Напомним, накануне стало известно о том, что спасатели рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок и иметь при себе исправные приборы навигации.