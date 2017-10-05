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В Казани сегодня продолжится метель
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В Казани сегодня продолжится метель

В Казани сегодня продолжится метель
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Фото: архив ProKazan
При этом в городе уже утром наблюдаются сильные пробки

Сегодня, 4 декабря, в Татарстане вновь ожидается метель, об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сильный снег ожидается в большинстве районов РТ, ветер юго-западный, южный, с порывами до 15—20 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В Казани днем будет довольно тепло - от 0 до +2 градусов.

При этом в Казани наблюдаются сильные утренние пробки, как отмечает Яндекс, в 8-9 баллов.

Напомним, накануне стало известно о том, что спасатели рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок и иметь при себе исправные приборы навигации.

Н. Вильданов, 04.12.2017, 08:17
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 08:49
Весь снег свалили на правые полосы, потому и пробки. Вывозить снег - не, не слышали. Типа, сам растает.
0
3
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Горожанин04 декабря 2017, 08:55
Метшин почему дорожные службы опять не готовы?каждый год одно и тоже!позор
0
6
Согласны с автором?
Горожанин04 декабря 2017, 08:57
В ответ на комментарий пользователя
Весь снег свалили на правые полосы, потому и пробки. Вывозить снег - не, не слышали. Типа, сам растает.
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А потом будут говорить, вывезли 100 тон снега...одни аферисты...
0
3
Согласны с автором?
104 декабря 2017, 09:02
вчера ппц в повороты народ с ручником заходил. гонщики чертовы.
сегодня очередь на шиномонтаж, летнюю резину переобувать, хоть уже месяц гололед! Вот насколько плюет народ на правила пдд, на все эти гаишные тунели. на все проверки. безнаказанность полная!
2
3
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104 декабря 2017, 09:17
у нас на шинке ожиатаж. лето меняют
0
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