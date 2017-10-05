«Снег лучше, чем в Куршевеле». Заснеженную Казань оценил звезда «Такси» Сами Насери

Актер показал вид на город из своего окна и прогулялся по улицам

Известный французский актер Сами Насери опубликовал в своем инстаграм несколько видов заснеженной Казани. В одной из публикация он сравнил зимнюю столицу Татарстана с Куршевелем - горнолыжным курортом в Альпах.

Судя по оценке звезды, снег в Казани лучше, чем в Париже.